Rusland belejrede Mariupol i løbet af de første måneder af krigen. Skøn angiver, at tusindvis mistede livet.

Mindst 8000 mennesker blev dræbt i løbet af Ruslands måneder lange belejring af den ukrainske by Mariupol i 2022.

Det vurderer organisationen Human Rights Watch (HRW) på baggrund af blandt andet satellitbilleder af gravpladser i rapporten "Vores by var væk: Ruslands ødelæggelse af Mariupol, Ukraine".

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Skønnet fra Human Rights Watch er det eneste uafhængige estimat af dødstallet i Mariupol indtil nu.

Fra ukrainsk side har man før sagt, at titusindvis blev dræbt, men at landet ikke kunne angive et præcist dødstal uden at få adgang til byen, der er under russisk kontrol.

FN har indtil nu dokumenteret mere end 10.000 civile dødsfald i Ukraine alt i alt siden Ruslands invasion. Dog kan FN ikke bekræfte civile dødstal i Mariupol, på grund af begrænset adgang til området.

Human Rights Watch siger, at det endelige dødstal i Mariupol kan være betydeligt højere end estimatet, eftersom man ved, at der i nogle grave er begravet flere lig. Nogle gravpladser kan tilmed fortsat være uidentificerede.

Rusland har nægtet, at det har udført angreb mod civile i Ukraine.

HRW dokumenterer i rapporten, at Rusland har angrebet civil infrastruktur - herunder hospitaler, et supermarked og et teater, hvor civile havde søgt ly.

Organisationen har ikke fundet beviser for, at ukrainsk militær har befundet sig i de angrebne bygninger, hvilket gør de russiske angreb ulovlige.

I krigens første måneder var der hårde kampe i Mariupol. Byen blev angrebet af russiske styrker umiddelbart efter Ruslands invasion 24. februar 2022.

Først næsten tre måneder senere opgav Ukraines hær kampen om byen, og de sidste tilbageværende ukrainske soldater blev evakueret.

De befandt sig på det tidspunkt på stålværket Azovstal.

/ritzau/