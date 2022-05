Det er tydeligt at se forskellen på de to billeder, som er taget henholdsvis lørdag og søndag.

Associated Press har analyseret satellitbilleder fra Planet Labs PBC og bekræfter, at der er tale om skolen i landsbyen Bilohorivka i Luhansk-regionen i den østlige del af Ukraine.

Henter før-efter billede...

Øverstbefalende hos den regionale militæradministration i Luhansk, Serhiy Hayday, siger til CNN, at et russisk bombefly smed en bombe mod skolebygningen.

»Eksplosionen skete inde i bygningen. Redningsfolk piller ruinerne fra hinanden så hurtigt som muligt,« siger Serhiy Hayday til CNN.

»Chancen for at finde (yderligere, red.) overlevende er meget lille. Der var 90 mennesker inde i skolebygningen; 27 overlevede, 60 personer er sandsynligvis dræbt,« siger han desuden.

Bilohorivka ligger små 10 kilometer fra den øjeblikkelige frontlinje i det østlige Ukraine.

Ritzau har tidligere beskrevet, at angrebet ikke er blevet bekræftet fra uafhængig side, ligesom at Rusland ikke har kommenteret det.

FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at han er chokeret over bombningen af skolen. Han opfordrer samtidig til, at civiles liv bliver skånet under kampene i Ukraine.

I sin udtalelse siger generalsekretæren, at angrebet er endnu en påmindelse om, at det i krig er de civile, der betaler den højeste pris.