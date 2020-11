Isbjørnene vandrer omkring Hudson Bay i Canada i ugevis, mens de venter på, at havisen vender tilbage. Den kommer normalt, når temperatuen falder brat, hvorefter isbjørnene kan nå ud til sælerne, som er deres vinterføde.

Men indtil da udgør de en stor fare for de godt 900 indbyggere i Churchill, en lille stationsby, hvor Hudson Bay-jernbanen har endestation. Byen er berømt for isbjørnene, der kommer på besøg hvert år. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Churchill arbejder for øjeblikket på en plan, der skal forhindre konflikter mellem de sultne bjørne og indbyggerne. Planen indebærer brug af et nyt radarsystem, der kan advare, når en isbjørn nærmer sig. Det kan ovenikøbet advare, når det er snestorm, også selv om det er midt om natten.

»Radaren kan se gennem alt dette,« siger Geoff York, direktør for Polar Bears International. Han har stået for systemets kunstige intelligens og kodet det til 'at genkende isbjørne'.

En isbjørn, med en klump kød i munden, bevæger sig langs bredden af Hudson Bay i Canada. Foto: CHRIS WATTIE

Til næste år bliver systemet for første gang taget i brug ved en turistcampingplads i Longyearbyen på øguppen Svalbard nord for Norges fastland. Der blev en hollænder dræbt af en isbjørn i august i år.

Klimaforandringer betyder mindre is i havet omkring Nordpolen, og det betyder, at isbjørnene mere og mere befinder sig på land.

»Vi får et perfekt scenarie for en øget konflikt mellem menneske og isbjørne, og vi forsøger at være på forkant med det,« siger Geoff York.

Radaren, der i folkemunde kaldes 'Beardar', er oprindeligt lavet til militærbrug og kan kende forskel på en isbjørn og for eksempel andre store objekter som biler og mennesker.

En isbjørnehun med sine to unger ved Hudson Bay. Foto: REUTERS / Geoff York / World Wildlife Fund / Handout

Når radaren 'registrerer' en isbjørn, der nærmer sig et hjem, advarer den myndighederne. De kan så tage affære og for eksempel sende en helikopter op, hvorfra isbjørnen kan beskydes med gummikugler og jages væk.

Indbyggerne i Churchill er vant til isbjørne. De lever tæt op ad hundredvis af dem i flere måneder hvert år. Folk låser som regel ikke døren til deres hjem – for det kunne jo være, at nogen havde brug for at komme i sikkerhed hurtigt.

Når en isbjørn kommer for tæt på, bliver den fanget og transporteret til 'isbjørnespjældet', der ligger i en gammel militærhangar, indtil den kan blive flyttet ud til kysten.

I år har formationen af havis været speciel langsom i Arktis. Det skyldes, at temperaturen er varmere end normalt, og der har været rekord-varmebølge i løbet af sommeren.

En isbjørn og hendes to unger. Foto: REUTERS / U.S. Fish and Wildlife Service / Handout

Omkring Hudson Bay bliver isbjørnene omkring fire uger længere på land end de fire måneder, de tilbragte i 1980'erne

I dag mister isbjørnene omkring et kilo fedt om dagen. Dårlig føde kan betyde dårlig reproduktion – og det kan igen betyde, at isbjørnene i Arktis er forsvundet allerede i år 2100.

Fire af de 19 isbjørne-samfund, der findes i Arktis og sub-Arktis, inklusive dem, der holder til i vestlige Hudson Bay, er i farezone for at uddø.