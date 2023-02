Lyt til artiklen

Politiet i USA er igen kommet i søgelyset efter, at endnu en yngre, sort mand – Anthony Lowe – er blevet skudt og dræbt af politiet.

Blandt andet fordi Lowe har fået begge ben amputeret.

»De har myrdet min søn, som sad i kørestol og ikke havde nogen ben,« siger den afdødes mor Dorothy Lowe ifølge BBC under en pressekonference, hvor også mange af Lowes venner og flere aktivister deltog.

»De bliver nødt til at gøre noget ved det,« tilføjer hun.

36-årige Anthony Lowe blev skudt af betjente fra politidistriktet Huntington Park i Los Angeles-området 26. januar.

Det skete efter, at politiet var blevet alarmeret om et knivstik – hvor Lowe angiveligt var gerningsmanden.

Ifølge en udtalelse fra politiet i Huntington udpegede offeret for knivstikkeriet Anthony Lowe som gerningsmand.

Han skulle have forladt sin kørestol, stukket offeret i brystregionen med en kniv, vendt tilbage til kørestolen og forsøgt at flygte fra gerningsstedet – hvor offeret for knivstikket ifølge politiet blev efterladt med et 'livstruende stiksår, som resulterede i en kollapset lunge og interne blødninger'.

Anthony Lowe havde fået amputeret begge ben og sad angiveligt i sin kørestol, da politiet skød ham. Her ses den afdøde mands familie og venner under en pressekonference. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Anthony Lowe havde fået amputeret begge ben og sad angiveligt i sin kørestol, da politiet skød ham. Her ses den afdøde mands familie og venner under en pressekonference. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Ritzau Scanpix

Da politiet tog kontant til Anthony Lowe skulle han have 'ignoreret betjentenes mundtlige kommandoer og truet med at nærme sig betjentene eller at kaste sin kniv efter dem'.

Betjentene endte med at skyde ham efter to forsøg på at få ham pacificeret med en strømpistol.

»Idet det var ineffektivt, blev de nødt til at gøre noget, som var mere effektivt,« lyder det i en udtalelse fra politiet i Huntington Park.

Anthony Lowes død sker mindre end tre uger efter, at en anden sort mand – Tyre Nichols – døde tre dage efter en brutal anholdelse, hvor han blev slået og sparket gentagne gange af politiet i Memphis, Tennessee.

Aktivister og Anthony Lowes familie og venner kræver nu en tilbundsgående undersøgelse af omstændighederne bag hans død.

En talsperson for familien fortæller, at Anthony Lowe havde mentale problemer, da han blev dræbt.

Hans søster fortæller Los Angeles Times, at Lowe fik sine ben amputeret efter en konfrontation med politiet i Texas sidste år. Også den hændelse vil familien have undersøgt.

Myndighederne i Los Angeles er gået i gang med at undersøge begivenhederne, der resulterede i den 36-årige mands død.