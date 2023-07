11. december sidste år gik det helt galt for fire unge drenge i udkanten af Birmingham.

De fire børn, Tom, Fin, Sam og Jack, i alderen seks til 11 legede på en frossen sø, hvor en af ​​drengenes ben faldt igennem.

Hver for sig havde Tom, Fin og Sam – som ikke kendte Jack, og de børn, han var sammen med – besluttet sig for at tage ned til søen for at fodre ænderne.

Kriminalinspektør James Edmonds fra West Midlands Police fortalte fredag på et pressemøde, at vidner havde sagt, at Jack ved søsiden var gået ud over isen.

Det skriver Sky News.

Da Fin ankom til søen, sagde han, at han gik ud og begyndte at chatte med Jack.

Fin var den første, der faldt gennem isen, og da han gik i søen, løb hans ældre fætter, Tom, som havde chattet med en ven, ud for at forsøge at hjælpe ham og faldt i. Jack forsøgte derefter at redde dem og faldt også igennem.

Kriminalinspektør James Edmond sagde, at ingen havde set Sam falde i, men at antagelsen var, at han havde skyndt sig at forsøge at hjælpe de andre.

Drengene blev fundet på bunden af ​​søen.

De fire børn havde alle hjertestop, da redningshold trak dem op fra søen, hvorefter beredskabstjenesterne kørte dem på hospitalet.

De pågældende betjente dannede en menneskelig kæde og gik ned i søen efter at have brudt igennem med deres bare hænder.

De var ikke i stand til at nå det sted, hvor drengene var faldet igennem på grund af vanddybden. En betjent skulle efter sigende have været i til halsen.

Repræsentanter for beredskabstjenesterne hyldede både drengene – hvis tragiske dødsfald havde påvirket samfundet – og dem der så desperat forsøgte at redde børnene ved at danne en menneskekæde.

»De havde intet specialudstyr, men smadrede sig modigt vej gennem isen med deres politistave og knytnæver,« sagde personerne fra beredskabstjenesterne.

»Vi ville ønske, at resultatet kunne have været anderledes … det her var en tragedie uden ord.«