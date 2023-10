Skandalerne er væltet ud af (ægte)skabet de seneste par måneder i det norske.

Mens Erna Solberg fra 2013 til 2021 havde travlt med at lede landet, sad hendes mand, Sindre Finnes, på hjemmekontoret og handlede med aktier på livet løs.

Også med aktier i selskaber, Solberg som statsminister forhandlede med.

I alt foretog Sindre Finnes mere end 3600 køb og salg af aktier i Solbergs tid som statsminister.

I sidste uge kom det frem, at også Finnes havde optaget et lån på 1,1 millioner norske kroner til at købe aktier for.

Og nu kommenterer Erna Solberg så til norske Børsen historien om lånet for første gang.

»Jeg vidste ikke, at Sindre havde optaget denne aktiekredit, og fik det heller ikke at vide, mens jeg var statsminister,« siger Solberg til avisen.

Hun afviser samtidig, at hun på noget tidspunkt har talt om millionlånet med sin mand.

Parret har fællesøkonomi. Erna Solberg har forklaret, at hun først blev opmærksom på lånet, da hun så det på sin selvangivelse for 2021.

Nye opsigtsvækkende detaljer er blevet ved med at pible frem i skandalesagen om Solbergs mands mange aktiehandler de seneste måneder.

Blandt andet, at Sindre Finnes har investeret i et selskab, der samarbejdede med Hells Angels.

Erna Solberg har tidligere fortalt, at hun ikke har stillet spørgsmål til, at Finnes formue har været støt stigende undervejs i deres ægteskab.

Hun har også erkendt, at hun skulle have været mere opmærksom. Især fra 2019 til 2020, hvor ægtemandens indtjening pludselig steg med 1,4 millioner kroner.

På et pressemøde, hvor Erna Solberg for første gang fortalte om mandens aktiehandel, sagde hun blandt andet:

»Sindre har ikke været ærlig overfor mig. Et sådan tillidsbrud er altid vanskeligt, og det er ekstra vanskeligt, når det sker i familien. Det gør ondt på mig at være så hård ved Sindre, som jeg er i dag. Men fordi vi har fælles økonomi, er hans handlinger direkte påvirket af, hvordan jeg kan udføre mit job som politiker.«

Solberg er partileder i Høyre og leder af oppositionen i Norge.

Erna Solberg har heller ikke tilkendegivet, om hun går efter at generobre nøglerne til statsministeriet ved valget i 2025.

Skulle det ske, bliver det med Sindre Finnes ved sin side, udtalte hun i forbindelse med pressemødet om sagen. Dog vil parret i så fald hyre folk, der skal styre ægtemandens aktiekonto.