Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Shoppingcentret Emporia i Malmø dannede ramme for et skyderi fredag aften.

Her blev en mand dræbt og en kvinde såret. Politiet oplyser nu på et pressemøde, at kvinden tilfældigt gik forbi og blev ramt. Den afdøde er meget kendt af politiet, siger Petra Stenkula, der er områdechef for politiet i Malmø

Ifølge politiet er gerningsmanden en 15-årig dreng fra Göteborg. Han blev anholdt kort tid efter skudhændelsen.

»Vi har flere konflikter i gang i Malmø. Vi gør alt, hvad vi kan for at stoppe voldsspiralen,« siger Petra Stenkula og siger, at alting tyder på, at skudangrebet var banderelateret og rettet mod en 31-årig mand, som blev dræbt.

»Alt tyder på, at den dræbte mand, en 31-årig, var det tiltænkte offer for gerningen, siger Petra Stenkula, som er politiområdechef i Malmø.«

På pressemødet har man ikke fået oplysninger om den tilfældige kvindes tilstand. Men gårsdagens melding lød på, at hun var alvorlig såret.

Den 15-årig er anholdt og sigtet for drab og drabsforsøg.

B.T. følger sagen.