Et spædbarn var blandt de tre døde børn, der søndag blev fundet i et hjem i den engelske by Bristol.

Det oplyser politiet mandag, skriver Sky News.

Således er der tale om en dreng på 10 måneder, en treårig pige og en syvårig dreng.

Yderligere oplysninger om børnene har politiet endnu ikke givet.

En 42-årig kvinde er anholdt i sagen, som B.T. omtalte søndag.

Hun er mistænkt for drab og er tilbageholdt på et hospital.

»Det er en utrolig tragisk og hjerteskærende hændelse,« har politiinspektøren Vicks Hayward-Melen sagt og kalder det videre for en »isoleret hændelse«.

Retsmedicinske undersøgelser af de tre børn nu skal fastslå, hvordan de døde.

Først mod slutningen af ugen forventes de at være færdige.

Ifølge politiinspektør Vicks Hayward-Melen er hele nærområdet hårdt ramt af de tragiske omstændigheder.

»Når tre så små børn dør, er det et stort chok for alle beboere, og hændelsen har også haft en stor indvirkning på alle os hos politiet,« siger hun:

»Vi er har været ydmyge over at se reaktionen på denne tragedie. I en tid med stor sorg og chok har vi set flere spontane handlinger til omsorg og støtte.«

Det var lige efter midnat natten til søndag, at politiet blev kaldt ud til den pågældende adresse på baggrund af det, der beskrives som et »bekymrende opkald«.

Og her fandt politiet altså så de tre børn døde.

Også efterforskere fra den uafhængige politiklagemyndighed har allerede været involveret i efterforskningen.

Det skyldes, at en patruljevogn allerede var forbi adressen for en måned siden, og det skal nu afgøres, om politiet i Avon og Somerset kunne have gjort mere for at forhindre den ulykkelige hændelse.