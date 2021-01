Efter et omfattende jordskred i den norske by Ask i Gjerdrum har norsk politi løbende meldt ud om savnede og omkomne.

Og nu sætter de navne på yderligere to døde.

Denne gang 40-årige Bjørn-Ivar Grymyr Jansen og hans to-årige datter, Alma Grymyr Jansen, der har mistet livet som følge af jordskreddet, der fandt sted natten til onsdag.

De blev begge fundet lørdag 2. januar. Det skriver Dagbladet.

Far og datter mistede livet. Foto: Privat Vis mere Far og datter mistede livet. Foto: Privat

Hans gravide kone, Charlot Grymyr Jansen, er fortsat meldt savnet.

Politiet og redningsmandskab er fortsat i gang med en omfattende eftersøgning af efterlyste personer. Indtil videre er syv personer fundet døde, og tre er fortsat meldt savnet.

Eftersøgningen omtales fortsat som en redningsaktion, da der endnu er håb om at finde overlevende, men tiden er begyndt at bekymre indsatsleder Fridtjof Heyerdahl.

»Tid er vigtigt. Og når det er så koldt, er vi bange for den tid, som er gået,« siger han.

Der er dog stadig håb, understreger indsatslederen. For eksempel kan der være luftlommer i skredet, hvor overlevende kan ligge uden at være omkommet.