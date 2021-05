8. marts 2014 forsvandt det sporløst.

Flyet MH370 fra Malaysia Airlines var på vej fra Kuala Lumpur til Bejing, da det forsvandt fra radaren.

Nu tyder nye beviser på, at piloten bevidst ændrede både farten og ruten for ikke at efterlade spor. Det skriver det australske medie News.com.au. Flyet, der havde 239 personer ombord, lavede blandt andet en uventet u-vending fra den planlagte rute, før det forsvandt.

Luftfartsingeniøren Richard Godfrey har brugt flere år på at undersøge det forsvundne fly, og han vurderer, at piloten, Zaharie Ahmad Shah, tog en »nøje planlagt rute« for at undgå at »give en klar idé om, hvor han var på vej hen.«

Royal New Zealand Airforce hjælper her med eftersøgningen fra luften i Perth i det vestlige Australien. Foto: Scanpix Foto: GREG WOOD Vis mere Royal New Zealand Airforce hjælper her med eftersøgningen fra luften i Perth i det vestlige Australien. Foto: Scanpix Foto: GREG WOOD

Til at genskabe flyets sidste bevægelser har Richard Godfrey brugt data fra Weak Signal Propagation, som er et globalt netværk af radiosignaler. Når et fly krydser de signaler, så efterlader det et spor.

Men i et travlt luftrum kan den slags data være upræcise, og derfor har han sammenkørt ruten fra radiosignalerne med data fra den sattelittelefon, som sad i cockpittet.

»Begge systemer er designet til et andet formål end at identificere og lokalisere fly, men bruger man de to systemer sammen, kan de bruges til at identificere og lokalisere MH370 under dets flyrute ned i det Indiske Ocean,« fortæller Richard Godfrey.

Hans analyse peger på, at flyets sidste destination er placeret sydvest for det vestlige Australien. Han mener, at piloten har tilrettelagt en ny rute, som han efterfølgende har fulgt til punkt og prikke.

Det har været svært for mange af de efterladte at leve med uvisheden. Her er det en pårørende til en kinesisk passager inden et møde i 2017, dagen efter at myndighederne har annonceret, at de stopper eftersøgningen. Foto: Scanpix Foto: FRED DUFOUR Vis mere Det har været svært for mange af de efterladte at leve med uvisheden. Her er det en pårørende til en kinesisk passager inden et møde i 2017, dagen efter at myndighederne har annonceret, at de stopper eftersøgningen. Foto: Scanpix Foto: FRED DUFOUR

»Detaljegraden i planlægningen viser et mindset på én, der har ønsket at se en plan korrekt fuldført helt til slutningen,« siger han.

Tidligere undersøgelser har peget i retningen af, det flyet er styret i det Indiske Ocean. I 2016 sagde Tony Abott, der var austrlak premierminister da flyet forsvandt, i et dokumentarprogram om mysteriet, at der efter alt at dømme var tale om, at piloten havde været ude på at begå såkaldt mord-selvmord.

Min opfattelse - min meget klare opfattelse - som kommer helt fra toppen af den malaysiske regering, er, at de siden tidligt i efterforskningen har været overbevist om, at der er tale om en selvmordsaktion begået af piloten,« lød det fra den tidligere premierminister.

Der er flere gange blevet fundet vragrester, som er blevet undersøgt for, om de stammer fra flyet. Men indtil videre har intet vist sig at stamme fra flyet. Her er det vragrester, der er fundet i Xai Xai syd for Mozambique. Foto: Scanpix Foto: ANTÓNIO SILVA Vis mere Der er flere gange blevet fundet vragrester, som er blevet undersøgt for, om de stammer fra flyet. Men indtil videre har intet vist sig at stamme fra flyet. Her er det vragrester, der er fundet i Xai Xai syd for Mozambique. Foto: Scanpix Foto: ANTÓNIO SILVA

Lige siden flyet forsvandt 40 minutter inde i flyvningen, har man forsøgt at løse mysteriet om, hvad der præcist skete. Det har været den dyreste undersøgelse af noget fly i historien, skriver News.com.au. Alene én undersøgelse har kostet 200 millioner dollars. Her undersøgte man 120.000 kvadratmeter af det Indiske Ocean – uden resultat.

Der er tale om foretage endnu en undersøgelse af flyets forsvinden.