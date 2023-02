Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det amerikanske luftvåben har søndag aften dansk tid skudt endnu et uidentificeret flyvende objekt ned over Lake Huron i Nordamerika, tæt på grænsen til Canada.

Det oplyser Jack Bergmann, et republikansk medlem af repræsentanternes hus fra Michigan, på Twitter.

»Jeg har været i kontakt med forvarsministeriet vedrørende operationer omkring Great Lakes-regionen i dag. Det amerikanske militær har nedbragt endnu et 'objekt' over Lake Huron,« skriver Bergmann:

»Jeg sætter pris på den resolutte handling fra vores kamp-piloter. Det amerikanske folk fortjener langt flere svar, end vi har.«

Også CNN og Fox News skriver, at objektet over Lake Huron er skudt ned.

Kort før nedskydningen skrev Elissa Slotkin, som også er medlem af repræsentanternes hus fra Michigan, følgende om situationen:

»Har lige fået et opkald fra forsvarsministeriet – vores militær holder ekstremt tæt øje med et objekt over Lake Huron. Vi ved mere præcist, hvad det er, de kommende dage. Indtil videre kan I være sikre på, at vi har haft laser-fokuseret blik på det fra det øjelblik, det krydsede ind i vores farvand.«

Efter nedskydningen har Elissa Slotkin bekræftet, at det amerikanske luftvåben skød objektet ned, og at man nu arbejder på at finde ud af, hvad det helt præcist er, og »hvad dets formål var.«

Det er fjerde gang, et flyvende objekt skydes ned over Nordamerika siden den 4. februar.