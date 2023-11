Den er måske på vej til at blive gal igen i Kina.

I de seneste dage har lokale medier i byer som Xian i det nordvestlige Kina lagt videoer på nettet af hospitaler fyldt med forældre og børn, der venter på at blive set af læger.

Byen har over 13 millioner indbyggere og siden midten af ​​oktober har man rapporteret en stigning i influenzalignende sygdomme sammenlignet med samme periode i de foregående tre år.

Og med de nye rapporter kræver WHO flere detaljerede oplysninger om det udbrud af en luftvejssygdom og rapporterede klynger af udiagnosticeret lungebetændelse hos børn, skriver Sky News.

I mellemtiden har WHO anbefalet det kinesiske samfund at tage forebyggende foranstaltninger, herunder at blive vaccineret, bære masker, holde afstand til syge mennesker, blive hjemme, når de er syge og regelmæssig håndvask.

Kinesiske myndigheder har blandt andet tilskrevet stigningen til en forkølelse til ophævelsen af ​​covid-19- restriktioner.

Onsdag sagde WHO, at grupper, herunder programmet for overvågning af nye sygdomme, rapporterede om klynger af udiagnosticeret lungebetændelse hos børn i det nordlige Kina.

Advarslen, baseret på en rapport fra det taiwanske magasin FTV News, sagde, at børnehospitaler i Beijing og Liaoning, var »overvældet med syge børn.«