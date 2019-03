Der har ellers været stille om Arsenal-stjernen Mesut Özil, efter han i sommer stoppede sin landsholdskarriere oven på et katastrofalt VM – og et kontroversielt møde med Tyrkiets præsident Erdogan. Nu skaber et nyt møde med Erdogan fornyet debat. Og til sommer skal de to tilsyneladende mødes igen.

Før VM i Rusland i sommer udløste det voldsom debat i Tyskland, da den tyske landsholdsspiller Mesut Özil valgte at lade sig fotografere med Tyrkiets præsident Erdogan – lige op til det tyrkiske præsidentvalg. Det er Frank-Walter Steinmeier, der er din præsident – ikke despoten Erdogan, lød det blandt andet fra flere tyske toppolitikere.

Nu er der kommunalvalg i Tyrkiet, og på ny kan tyrkiske medier berette om et møde mellem den tyske fodboldstjerne og Erdogan.

Lykken vender

Siden VM har Mesut Özil været i spillemæssig krise og har ofte siddet på bænken i Arsenal, der i den forløbne uge gik videre i Europa League.

Men efter tre kampe fra start lysner det, og nu kan midtbanestrategen også se frem til en glædelig begivenhed på hjemmefronten, nemlig et bryllup med sin forlovede Amine Gülse.

Og skal man tro de tyrkiske medier, bliver det ikke med hvem som helt som æresgæst.

Møde i lufthavnen

Ifølge den tyrkiske avis Hürrivet mødtes Özil og hans udkårne i fredags med præsident Erdogan i Istanbuls lufthavn. Erdogan-partiet, AKP, offentligjorde umddelbart efter et billede på Twitter.

Den tyrkiske avis skriver, at Özil i forbindelse med mødet skulle have inviteret præsidenten med til sit bryllup til sommer og tilsyneladende også have bedt ham om at være sin forlover.

Er Özil en rigtig tysker?

Da Özil, der er født i Gelsenkirchen og søn af af tyrkiske indvandrere, i sommers lod sig fotografere med Erdogan udløste det voldsom diskussion i Tyskland: Hvad vil det egentlig sige at være tysk, og hvordan kan en tysk landsholdspiller lade sig misbruge i en valgkamp i Tyrkiet?

Det hele endte med, at Özil efter Tysklands katastrofale VM trådte tilbage fra landsholdet, og i en stribe tweets beskyldte det tyske fodboldforbund for racisme.

Før han trådte tilbage meddelte han, at han ikke opfattede billedet med Erdogan som en politisk handling, men udelukkende som et forsøg på at vise respekt for det »højeste embede i min families hjemland. Mit job er at være fodboldspiller, ikke politiker, og mit møde var ikke en støtte til hans politik«, sagde Özil.

Fornyet debat

På de sociale medier i Tyskland har nyheden allerede udløst betydelig debat. En journalist mener f.eks, at Özil passende kan bruge brylluppet til at tale de tyske journalisters sag, der fortsat sidder fængslet i Tyrkiet.

Erdogan har tidligere været forlover ved andre idrætsstjerners bryllup, som for eksempel den tidligere HSV-spiller Gökhan Töre.

Mesut Özil var en afgørende spiller, da Tyskland i 2014 vandt VM i Brasilien.