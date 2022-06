Lyt til artiklen

En byge af kugler fra flere skytter har efterladt tre mennesker døde og flere sårede i Philadelphia i USA.

Det oplyser politiet tidligt søndag morgen ifølge ABC. De opfordrer samtidig folk om at holde sig væk fra området.

Skyderiet er sket kort før midnat lørdag, da politiet på patrulje hørte adskillige skud fra kvarteret South Street – en gade hvor mange mennesker opholder sig i nattelivet.

Betjentene så adskillige skytter skyde ind i en menneskemængde. En af betjentene skød mod en af ​​skytterne. Det er dog uklart, om den mistænkte blev ramt.

*Alert* Emergency personnel are responding to a shooting incident in the area of 3rd and South Streets. Several people have been injured. Please avoid the area. — Philadelphia Police (@PhillyPolice) June 5, 2022

Mindst to våben er blevet fundet på stedet, hvor et af ​​dem havde et udvidet magasin.

Der er endnu ikke foretaget nogen anholdelser, og gerningsmændene er fortsat på fri fod.

Ifølge politiet er mindst en af ​​skytterne flygtet sydpå på American Street.



Politiet leder efter overvågningsvideoer, der kan hjælpe dem med at identificere gerningsmændene.

Opdateres...