Lokalpolitikerne i Florida er på vej med et opsigtsvækkende lovforslag.

Ifølge New York Post vil de nemlig forbyde al tale om menstruation, før eleverne starter i femte klasse.

Det er republikaneren Stan McClain, der står i spidsen for forslaget, som ifølge ham skal være med til at stramme op på og ensrette seksualundervisningen i Floridas 67 skoledistrikter.

Der skal, ifølge ham, være bedre kontrol over, hvad eleverne i de mindre klassetrin skal beskæftige sig med.

Forslaget omhandler også undervisning om seksuelt overførte sygdomme og andre seksuelle emner, som altså heller ikke må drøftes i de mindste klassetrin fremover.

Under behandlingen af lovforslaget fik det demokraten Ashley Gantt til at spørge, om piger, der for første gang får menstruation, så ikke må tale om det i skolen, hvis de går i de mindste klasser.

Republikaneren Stan Maclain svarede bekræftende, at det må de ikke fremover, hvis det står til ham.

Forældrene skal også inddrages i, hvilke bøger der skal undervises ud fra, når det kommer til seksuel undervisning. Og skolen skal have lov til at forkaste materiale.

I forslaget står også, at skolerne fremover skal slå fast, at en persons seksuelle identitet er bestemt ved fødslen.

Forslaget blev stemt igennem i en uddannelseskomité, og skal nu igennem endnu en komité, inden det skal vedtages eller afvises af Floridas lokalpolitikere.