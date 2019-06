Politiet på Cypern finder et syvende lig i sagen om seriemorderen, der har rystet landet.

Liget tilhører en seksårig pige og blev fundet på bunden af en sø ved byen Mitsero.

Politiet mener, at liget er det syvende offer af en 35-årig tidligere militærmand fra Cypern. Den 35-årige har tilstået at have dræbt syv personer.

Dermed regner politiet ikke med at finde flere lig i forbindelse med den sag.

Den 35-årige mand skal for retten fredag.

Opdateres...

/ritzau/