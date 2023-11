Parisiske metroer og hoteller blev lynhurtigt et skrækeksempel på en mulig væggelusepidimi.

Og ikke lang tid efter bredte panikken sig til London.

Nu er turen kommet til Sydkorea.

Mindst 17 udbrud er nemlig blevet rapporteret i hovedstaden Seoul og i byerne Busan og Incheon, rapporterer lokale medier ifølge BBC.



Myndighederne har afsat over tre millioner kroner til at bekæmpe og begrænse væggelusangrebet.

Væggelusangreb i Sydkorea blev rapporteret i september på et universitet i byen Daegu i den sydvestlige del af landet. De blev senere rapporteret i turistboliger og en offentlig sauna.

Det resulterede i, at flere sydkoreanere holdt sig væk fra biografer og offentlig transport af frygt for væggelus.

Før det nylige udbrud mente man, at Sydkorea havde udryddet væggelus efter en landsdækkende udryddelseskampagne i 1960'erne.

Mens væggelus ikke overfører sygdom, kan deres bid forårsage intens kløe. Og hvis man kradser i biddet for at lindre kløen, kan det ende med at forårsage sår, der kan føre til infektioner eller ardannelse.

I starten af oktober meddelte skadedyrsbekæmpere, at man i Danmark også ser et stigende problem.

Firmaet Anticimex oplever således mere end en fordobling i sager relateret til den flåtlignende pest i forhold til sidste år, fortæller regionschef Klaus Axel Jensen.

»Det er både på hoteller og hos private, der får dem med hjem i bagagen.«

Virksomheden har fra maj til september haft 750 sager, og »der er ingen tegn på, at det skulle stoppe,« siger Klaus Axel Jensen.

Både i Danmark og flere øvrige europæiske lande, som Anticimex opererer i, oplever selskabet en stigning.

Han mistænker »stigende rejseaktivitet efter corona« for at være årsagen, da væggelusene ofte kommer fra hoteller og andre steder, hvor mange mennesker flytter ind og ud.