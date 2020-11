Videnskabsfolk fra Australien har opdaget et nyt koralrev, der er på højde med nogle af verdens højeste bygninger som Eiffeltårnet i Paris. Og der er ingen tegn på den blegning, der har halveret det store koralrev The Great Barrier Reef, der ligger kun seks kilometer fra det nyopdagede.

Videnskabsfolkene kalder der nyopdagede rev et 'bladrev', og det er næsten 500 meter højt og 1,5 kilometer bredt. På det højeste punkt på revet er der kun 40 meter op til vandoverfladen.

Det nyopdagede koralrev ligger godt seks kilometer fra The Great Barrier Reef – koralrevet, som har været meget omtalt, fordi det er ved at blegne.

Et hold videnskabsfolk fra James Cook University, under ledelse af dr. Robin Beaman, opdagede det 'nye' koralrev 20. oktober, da de var ved at opmåle havbunden.

Her ses et levede væsen, godt camoufleret, på det nyopdagede koralrev. Foto: SCHMIDT OCEAN INSTITUTE

Ifølge Beaman er revet det første i den størrelsesorden, der er blevet opdaget i over 120 år.

»Der er fundet syv separate rev allerede, og de er godt optegnede. Det blev gjort i slutningen af 1800-tallet. Vi kan se dem på gamle søkort. Men der var intet spor af det nye koralrev, som rejser sig 500 meter, før vi kom her,« udtaler Robin Beaman til Reuters.

Videnskabsfolkene benyttede undervandsrobotten SuBastian til at filme deres 'bestigning' af det nye rev, hvor der blev indsamlet materiale undervejs, som skal udstilles på museer i Queensland.

Der blev rapporteret om massiv blegning af den nordlige del af The Great Barrier Reef i 2016, men det nyopdagede rev udviser ingen tegn på skader.

Et kig ned på toppen af det 500 meter høje koralrev, som er blevet opdaget seks kilometer fra The Great Barrier Reef i Australien. Foto: SCHMIDT OCEAN INSTITUTE

Ifølge Beaman er revet tværtimod vært for en masse fisk i et sundt økosystem. Det er godt nyt, for et nyt studie viser, at det store rev har mistet mere end halvdelen af sine koraller igennem de sidste 30 år.

»Vi så intet bevis på blegning eller skader fra den blegning, der skete på det store rev i 2016. Det betyder ikke, at det ikke er sket. Men som vi oplevede det, er det et levende koralrev med formentlig flere fisk, end vi har set før. En vrimmel af fisk over toppen af koralrevet,« siger Robin Seaman.

Det store rev løber mere end 2.300 kilometer langs Australiens nordøstlige kyst. Det blev udnævnt til 'verdensarv' af FN's organ Unesco i 1981 og er det største koralrev i verden.