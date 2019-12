Den amerikanske kvinde Virginia Giuffre, der hævder at være blevet tvunget til at have samleje med den britiske prins Andrew, beder offentligheden i Storbritannien om 'ikke at acceptere, hvad der er sket'.

Det sker i et interview med det britiske medie BBC. Interviewet sendes i sin fulde længde klokken 22 mandag aften dansk tid.

Hun beder desuden det britiske folk om at »stå ved hendes side«.

Opdateres...

/ritzau/