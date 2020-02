Seksårig Faye Swetlik blev fundet død i nærheden af ​​en mand torsdag.

Politiet siger, at manden var en nabo til pigens familie.

Mandag forsvandt seks år gamle Faye Swetlik sporløst fra sit hjem i den amerikanske delstat South Caroline.

1. klasse eleven blev sidst set, da hun legede i haven uden for sit hus, efter hun tog bussen hjem fra skolen. Det skriver CNN.

Faye Marie Swetlik blev blot seks år.

Cirka 45 meter ved siden af ​​den afdøde pige fandt politiet liget af en mand.

Politiet siger, at den døde mand var Fayes nabo, 30-årige Coty Scott Taylor. Dette sagde sergent Evan Antley på en pressekonference fredag ​​aften dansk tid.

'Baseret på beviser og efterforskningen forbinder vi disse dødsfald til hinanden. Jeg kan bekræfte, at han var en nabo og ikke en slægtning. Han var heller ikke en ven,' fortalte Antley til CNN.

Politiet oplyste også, at de talte med Taylor kort efter, at den seksårige pige forsvandt, og at de var inde i hans hus.

Senere fandt politiet dog, hvad de kalder et afgørende bevismateriale. En genstand blev fundet i Coty Scott Taylor's skraldespand, men politiet vil ikke sige mere om genstanden.

Liget af den seks år gamle Faye blev fundet i et skovklædt område mellem familiens hus og en bilforretning.

Politiet undersøger Fayes død som et mord, og hun vil blive obduceret lørdag, ifølge Lexington County Institute.

Over 250 politifolk har søgt efter den lille pige de sidste dage.