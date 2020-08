Den drabssigtede norske rigmand Tom Hagen må endnu ikke vende hjem til sit hus i Lørenskog, hvorfra hans hustru, Anne-Elisabeth Hagen, på mystisk vis forsvandt sporløst forrige år.

Torsdag kom det frem, at det norske politi fortsat ønsker at beslaglægge huset, og fredag er retten i Nedre Romerrike kommet med en kendelse i sagen: Politiet må beholde det i yderligere tre måneder.

Det skriver VG.

»Samlet er retten af den overbevisning, at politiet har begrundet et fortsat behov for beslaglæggelse for både planlagte kriminaltekniske undersøgelser og mulige nye undersøgelser som følge af analyser af det, som allerede er foretaget,« lyder det i kendelsen fra retten.

Parrets hjem i Lørenskog. Foto: TORE MEEK

Retten anerkender dog, at beslaglæggelsen af hjemmet i Lørenskog nær Oslo er en 'stor personlig belastning for Hagen'.

I en udtalelse fra Øst Politidistrikt, som B.T. har fået tilsendt, oplyser politiinspektør Gjermund Hanssen:

»Anklagemyndigheden er tilfreds med, at retten er enig i, at det er nødvendigt og forholdsmæssigt at holde huset i beslaglæggelse, så politiet kan færdiggøre sine undersøgelser på gerningsstedet.«

Han tilføjer:

»Vi har forståelse for, at det er belastende for den sigtede ikke at kunne bo i hans eget hjem, men i dette tilfælde mener vi, at hensynet til efterforskningen må veje tungest.«

Sidste livstegn fra 69-årige Anne-Elisabeth Hagen var den 31. oktober 2018 klokken 09:14, hvor hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da hendes ægtemand, rigmanden Tom Hagen kom hjem efter middag, var hun væk.

Tilbage lå en seddel med et krav om løsepenge og en trussel om, at Anne-Elisabeth ville blive udsat for skade, hvis han kontaktede politiet. Samtidig blev der krævet en løsesum, som skulle overføres i kryptovaluta.

ARKIVFOTO af Tom Hagen. Foto: TORBJORN OLSEN

På grund af fundet af sedlen frygtede politiet længe, at der var tale om en kidnapningssag. Den formodning ændrede de dog sidste sommer - i stedet mente man, at man stod med en mulig drabssag.

Og i foråret blev 70-årige Tom Hagen anholdt og sigtet for netop det: For drab eller medvirken til drab på sin hustru.

Han nægter sig skyldig.