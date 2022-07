Lyt til artiklen

Det sendte store chokbølger gennem lokalsamfundet, da en blot niårig pige blev fundet død på gaden i britiske Lincolnshire.

Kort tid efter havde man anholdt to, løsladte dem og efterlyste en ny person i sagen. Og nu er der nyt i sagen igen.

En ny mand er blevet anholdt, mistænkt for at have myrdet den niårige pige i Lincolnshire. Det skriver Sky News.

Den niårige pige var tilsyneladende blevet stukket med en kniv. Hun havde angiveligt leget med sin lillesøster på gaden kun få meter fra et kontor, hvor deres mor arbejdede på det tidspunkt.

Pigerne havde leget med en hulahopring og en legetøjsvogn, som begge blev fundet efterladt på stedet.

Politiet sagde, at den 22-årige mistænkte blev anholdt i Boston Central Park-området omkring klokken 14.45 lørdag og nu er varetægtsfængslet.

Foto: Google Maps Vis mere Foto: Google Maps

Dette fremskridt i efterforskningen af ​​den lille piges død blev gjort gennem en 'kombination af efterretninger og oplysninger leveret af flere medlemmer af offentligheden'.

Og efter anholdelsen har man gjort det klart. Man leder p.t. ikke efter andre personer i sagen.

Lincolnshire Police sagde dog, at efterforskningen fortsat er i gang, og at der 'fortsat vil være en betydelig polititilstedeværelse i byen'.

Og politikredsen opfordrer stadig alle med relevante oplysninger til at kontakte dem.

Pigens familie modtager i øjeblikket hjælp og støtte af specialuddannede betjente:

»Jeg kan kun forestille mig den sorg og smerte, de går igennem,« fortalte den lokale politiinspektør.

»Denne hændelse har chokeret vores samfund i Boston, og jeg vil gerne forsikre samfundet om, at vi gør absolut alt, hvad vi kan for at fremme efterforskningen og for at støtte familien.«