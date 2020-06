43-årige 'Christian B', der er mistænkt for at have kidnappet og dræbt Madeleine McCann, afsoner lige nu en fængselsstraf for en anden forbrydelse. En forbrydelse, som to af hans venner var med til at fælde ham for.

De to mænd fandt nemlig tilbage i 2006 en video på tyskerens videokamera, som implicerede ham i en uopklaret sag om overfald og voldtægt af en 72-årig amerikansk kvinde.

Det skriver det tyske medie Die Welt.

Sagen startede tilbage i september 2005, da den amerikanske turist blev overfaldet i sin lejlighed i resortbyen Praia da Luz i Portugal - samme by, som 3-årige Madeleine McCann to år senere forsvandt sporløst fra.

Foto: Vis mere

Klokken 22.30, da den 72-årige kvinde ville sætte sig foran computeren og skrive et par e-mails til venner og familie hjemme i USA, blev hun pludselig grebet bagfra, bundet og fik bind for øjnene.

En yngre mand, som højst sandsynligt var kommet ind i lejligheden gennem terrassedøren, som stod åben på grund af varmen, begyndte herefter at torturere og voldtage hende.

Da han var færdig, forsvandt han sporløst samme vej, som han kom ind, og den 72-årige kvinde frygtede derfor, at hendes voldtægtsmand aldrig ville blive fundet og stillet til ansvar.

Adskillige år senere - i 2018 - var der dog gennembrud i sagen.

Foto: STR Vis mere

Det tyske forbundspoliti fik en henvendelse fra et vidne - en mand, som fortalte, at han i 2006 boede i Praia da Luz, og kendte Christian B.

På et tidspunkt hvor Christian B, som nu er mistænkt i Madeleine-sagen, sad i fængsel for en anden forbrydelse, brød vidnet og en af hans kammerater ind i den 43-årige tyskers lejlighed, hvor de blandt andet stjal et videokamera.

I videokameraet sad en video, og da de så den igennem, fik de sig en ubehagelig oplevelse. Den viste nemlig angiveligt Christian B voldtage to kvinder - en ældre og en yngre.

Da vidnet i 2018 besluttede sig for at henvende sig til det tyske forbundspoliti, var han ikke længere i besiddelse af videoen. Dog beskrev ham og hans kammerat angiveligt voldtægterne så detaljeret, at politiet begyndte at lede efter uopklarede voldtægtssager i Praia da Luz.

Foto: METROPOLITAN POLICE HANDOUT Vis mere

I deres søgen stødte politiet på sagen om den 72-årige kvinde, som de besluttede sig for at rejse til USA for at afhøre. Derudover indhentede de DNA-spor fra voldtægten hos portugisisk politi.

Blandt DNA-sporene var et kropshår fra voldtægtsmanden, som var blevet fundet på den 72-åriges seng - et kropshår, som var et perfekt DNA-match med Christian B.

Dermed havde politiet to gode beviser mod Christian B, som kort før jul 2019 kom for landsretten i Braunschweig, hvor han blev tiltalt for voldtægten mod amerikaneren og idømt syv års fængsel.

Omkring syv måneder havde han den 43-årige afsonet af sin dom, da det tyske forbundspoliti fredag gik ud og offentliggjorde, at han også er mistænkt i en anden sag, som også fandt sted Praia da Luz - kidnapningen af 3-årige McCann, som siden 2007 har været forsvundet sporløst.