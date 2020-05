21.

Så mange ind- og udgående opkald havde Anne-Elisabeth Hagen på sin telefon den dag, hun forsvandt, 31. oktober 2018.

Det afslører TV 2 Norge, som desuden kan berette, at de fleste af opkaldene var ubesvarede.

Ud af de 21 opkald er der flere, der vækker opsigt. Deriblandt det næstsidste, inden den 68-årige milliardærfrue forsvandt.

Ifølge det norske medie talte Anne-Elisabeth Hagen nemlig her med én af sin mands ansatte.

Opkaldet skal angiveligt have handlet om lønudbetaling og timeantal.

Det varede cirka ti minutter, og kort efter, der blev lagt på, gav Anne-Elisabeth Hagen sit sidste sikre livstegn - et telefonopkald med et familiemedlem.

Ifølge TV 2 Norge er Anne-Elisabeth Hagens opkaldshistorik 'helt central' for politiets efterforskning.

Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra sit hjem 31. oktober 2018. Foto: Privat

TV 2 Norge har forsøgt at få en kommentar fra den ansatte, som talte med Elisabeth-Hagen om morgenen på forsvindingsdagen, men personen har ikke besvaret mediets henvendelser.

Opkaldet skal angiveligt have fundet sted klokken 08.45. Milliardærfruens sidste opkald inden sin forsvinding blev foretaget klokken 09.14.

Udover de jobrelaterede emner, skal Anne-Elisabeth Hagen - ifølge TV 2 Norges oplysninger - have fortalt medarbejderen, at hun og Tom Hagen overvejede at rejse til en hytte i skisportsområdet Kvitfjell senere på dagen.

Opkaldet sluttede omkring klokken 09.00, hvor Tom Hagen har forklaret til politiet, at han forlod parrets hjem i Lørenskog for at tage på job.

Ifølge VG har politiet videooptagelser af den norske milliardærs bil, som kommer kørende ind på parkeringspladsen ved hans arbejde mellem klokken 09.10 og 09.15.

I dette tidsrum vurderes Anne-Elisabeth Hagen med sikkerhed at have været i live, da hun altså talte i telefon med et familiemedlem klokken 09.14 til 09.16.

Blot 32 minutter senere - klokken 09.48 - forsøgte en elektriker at ringe til milliardærfruen, men hun tog ikke telefonen, hvilket elektrikeren tidligere har sagt, at han 'studsede over', da de to havde en aftale.

Den næste, som forsøgte at ringe til Anne-Elisabeth Hagen uden held, var det samme familiemedlem, som hun snakkede med klokken 09.14.

Tom Hagen er blevet løstladt, men er fortsat sigtet for drab på eller medvirken til drab på sin kone. Foto: Torbjørn Olsen / GD / NTB scanp

Ifølge TV 2 havde Anne-Elisabeth Hagens telefon i alt 14 ubesvarede opkald fra klokken 9.14 og frem til 14.10, hvor Tom Hagen kontaktede politiet, fordi han angiveligt ikke kunne finde sin kone.

Otte af de 14 ubesvarede opkald var angiveligt fra Tom Hagen, som tidligere har forklaret, at han tog hjem fra job for at se til sin kone gennem knap 50 år, da han var bekymret for hende, fordi hun ikke tog telefonen.

Den dag i dag er Tom Hagen dog selv mistænkt for at have en finger med i spillet, når det kommer til Anne-Elisabeth Hagens forsvinding.

Politiet har sigtet ham for at have begået - eller medvirket til - drabet på hans kone. Han nægter selv alle anklager og er i øjeblikket løsladt fra sin tidligere varetægtsfængsling.

Udover Tom Hagen er en 30-årig mand sigtet i sagen.

Den 30-årige, der i norske medier bliver kaldt for 'kryptomanden', skal være en bekendt til den norske rigmand, og han skal angiveligt være ekspert i kryptovaluta.

'Kryptomanden' var i første omgang mistænkt for drab eller medvirken til drab, men er nu 'kun' sigtet for medvirken til grov frihedsberøvelse.

Han nægter sig skyldig.