Nu er der igen nyt i Hagen-sagen, hvor nye beviser er kommet frem.

Politiet skulle være i besiddelse af en video af en bil, der kører ind på en sti ved Hagens hjem få minutter før, at Anne Elisabeth Hagen forsvandt.

Det skriver Aftonposten.

Ifølge Aftonpostens kilder, der er tæt på efterforskningen, så er bilen en meget central del af efterforskningen.

69-årige Anna-Elisabeth Hagen har været meldt savnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat Vis mere 69-årige Anna-Elisabeth Hagen har været meldt savnet siden 31. oktober 2018. Foto: Privat

Der er blevet gjort observationer af bilen i det, den kører ad stien til Hagens bolig.

Observationen er foretaget klokken 09:05 om morgenen den dag, Anne Elisabeth Hagen forsvandt.

Omtrent samtidigt skulle Tom Hagen være draget mod sin arbejdsplads på Futurum, har en politibetjent tæt på efterforskningen fortalt til Aftonposten.

Avisen har også spurgt Tom Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, ind til disse beviser, og om Hagen har forklaret sig om bilen, eller om han overhovedet var bekendt med den.

Holden svarede dog avisen, at han ikke kan kommentere på specifikke beviser, fordi han er underlagt tavshedspligt.

Politiet har meldt ud, at de anser det for sandsynligt, at Tom Hagen har haft nogen til at hjælpe ham med at slå Anna-Elisabeth ihjel og bortskaffe liget.

Tommy Brøske, der er leder af efterforskningen, har udtalt, at der er flere ting i efterforskningen, der peger på, at Tom Hagen ikke var alene om den formodede planlægning og udførelse af Anna-Elisabeths forsvinden.

Tom Hagens hustru, Anne-Elisabeth Falkevik Hagen, har været meldt savnet siden 31. oktober 2018.