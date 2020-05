Var Hagen-parret på vej på hyttetur, den dag Anne-Elisabeth Hagen forsvandt?

Det er et af de spørgsmål, som norsk politi har brugt meget tid på at undersøge.

Tom Hagen selv har nemlig forklaret, at han og konen havde planer om at skulle på hyttetur til Kvitfjell den 31. oktober 2018.

Politiet har derimod fundet spor, der tyder på, at den plan var aflyst, skriver VG.

Et spor, der peger i den retning, er en SMS, som angiveligt skulle være den sidste, Anne-Elisabeth Hagen har sendt.

Klokken 09.10 den 31. oktober sendte hun en tekstbesked til et familiemedlem, hvor hun skriver, at turen til Kvitfjell var aflyst, og at hun derfor godt kunne gøre pågældende en tjeneste.

Tom Hagen forklarer derimod, at han en time, efter han var mødt på job, skulle ringe til sin kone om nogle detaljer i fht. hytteturen.

Han har derudover forklaret, at han dagen efter - den 1. november - skulle til et møde i Lillehammer klokken 11 om formiddagen.

Ifølge VGs oplysninger har politiet stillet mange spørgsmål ved Tom Hagens forklaringer om hytteturen og det pågældende møde.

Tom Hagen ankom angiveligt til sin arbejdsplads Futurum mellem klokken 9.10 og 9.14.

Det sidste livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen skulle være en samtale med et familiemedlem klokken 9.14.

Ifølge politiets oplysninger har Tom Hagen ringet til sin kone klokken 10.06 og 10.07 fra en ældre Nokia-telefon.

De opkald er dog imidlertid ikke at finde blandt udgående opkald, da politiet undersøgte hans telefon.

Det kunne altså tyde på, at de udgående opkald er blevet slettet - men det har Tom Hagens forsvarer argumenteret mod, at Tom Hagens mobilkompetencer ikke rækker til.

Efter Tom Hagen ikke har kunne fange sin kone på telefonen, ender han med at tage hjem omkring klokken 13.30, hvor han finder et tomt hus og et trusselsbrev.

Tom Hagen er sigtet for drabet på sin kone, men nægter sig skyldig og er blevet løsladt for varetægt.