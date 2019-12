Et norsk skib, der var sendt afsted for at redde to norske polarfarere, sidder på ottende døgn fast i isen. Men muligvis kan skibet snart komme fri.

Den seneste uge har skibet Lance i det hele taget ikke gjort meget andet end at sidde fast i isen, skriver norske VG.

Avisen skriver dog samtidig, at der nu er håb forude for redningsmandskabet og de to polarfarere, der blev reddet af Lance.

De to nordmænd, Mike Horn og Børge Ousland, blev reddet d. 8. december, efter de var ved at løbe tør for mad og brændsel i en bidende kulde med temperaturer på ned til minus 25 grader.

Den norske polarfarer Børge Ousland og makkeren Mike Horn. Foto: ETIENNE CLARET

De to havde sat sig for at krydse verdens største isbræer.

De ville bevise, at man på grund af klimaforandringer nu kan sejle steder, som ikke tidligere var muligt.

Det var formålet med turen: Børge Ousland og Mike Horn har sat sig for at krydse verdens 20 største isbræer på 10 år ved at sejle.

Formålet er at bevise, at man på grund af klimaforandringer nu kan sejle på steder, som det ikke har været muligt før.

Denne ekspedition skulle tage dem tværs over Polarhavet fra Alaska via Nordpolen til Svalbard.

Når de to når til Svalbard med redningsskibet 'Lance', er missionen lykkedes. Kilder: NRK og VG

Det er stigende temperaturer, der nu kan blive Lance og dets mandskabs redning.

Lige nu er det blot 13 minusgrader, og det skulle altså være nok til, at skibets kaptajn vil forsøge at komme fri af isen endnu engang lørdag aften.

Lance vil nu forsøge at komme fri, efter temperaturen er faldet til minus 13 grader. Foto: ETIENNE CLARET

Fredag blev tre personer evakueret med helikopter fra skibet, mens endnu 18 mand og en kvinde befinder sig ombord.

Evakueringen skyldes, at skibet snart er ved at løbe tør for mad.

Planen var egentlig, at de to polarfarere skulle nå til Svalbard fra Alaska med ski og båd og samles op af Mike Horns skib, 'Pangea'.

Men situationen udviklede sig voldsomt, og isen var alt for usikker, så det gamle norske polarekspeditionsskib 'Lance' kom de to mænd til undsætning.