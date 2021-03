Den indonesiske politimand Abrip Asep var et af de over 200.000 mennesker, der blev dræbt i den voldsomme tsunamikatastrofe i Asien i 2004.

Det troede hans familie og alle andre i hvert fald.

Lige indtil for nylig, hvor han tilsyneladende er blevet fundet i levende live på et psykiatrisk hospital. Det skriver britiske dailymail.

Da de voldsomme flodbølger efter det undersøiske jordskælv i Det Indiske Ocean 2. juledag 2004 ramte de omkringliggende kyster, var Abrip Asep på vagt som politimand i provinsen Aceh på den nordlige del af Sumatra.

De enorme tsunami-bølger ramte særligt det område hårdt, og efterfølgende var Abrib Aseps familie overbevist om, at den forsvundne politimand var et af de tusindtallige ofre for katastrofen.

Han var meldt savnet, og blev siden hen officielt erklæret død.

Nu er han imidlertid dukket op i live på et psykiatrisk hospital i området. Her har han tilsyneladende opholdt sig i årevis efter at være plaget af de traumer, som han pådrog sig ved at opleve tsunamiens rædsler på tætteste hold.

Familien blev opmærksom på ham, da der blev delt billeder af ham på et socialt medie. Det er ikke oplyst, hvorfor de ikke var blevet underrettet om hans indlæggelse på det psykiatriske hospital.

Indonesien var det land i Asien, der i 2004 blev hårdest ramt af tsunami-katastofen efter jordskælvet i Det Indiske Ocean. Allerede dagen efter lå der tusindvis af døde i de hårdt ramte kystområder. Foto: BEAWIHARTA Vis mere Indonesien var det land i Asien, der i 2004 blev hårdest ramt af tsunami-katastofen efter jordskælvet i Det Indiske Ocean. Allerede dagen efter lå der tusindvis af døde i de hårdt ramte kystområder. Foto: BEAWIHARTA

»Jeg kunne ikke tro det efter så lang tid uden livstegn. Vi troede, at han var død. Vi vidste ikke, at han stadig levede,« siger en slægtning.

Det lokale politi har angiveligt nu bekræftet deres tidligere kollegas identitet.

»Selvom han lider af mental sygdom som følge af tsunamien, er familien meget taknemmelig for at have fundet ham i live,« lyder det fra en talsmand fra Aceh Regional Politi.

Indonesien var det land i Asien, der målt i dødsofre blev hårdest ramt ved de voldsomme tsunami-bølger efter det voldsomme jordskælv 26. december 2004, som blev målt til op mod 9,3 på Richter-skalaen.

Dødstallet alene i Indonesien er blevet opgjort til mindst 167.000 mennesker. Samlet menes over 225.000 dræbt, og det undersøiske jordskælv og de afledte tsunamier er dermed en af de naturkatastrofer, der har krævet dødsofre nogensinde.