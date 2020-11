Tre gange så stort som hele Storbritannien. Så stort bliver det nye marinereservat, der bliver oprettet af den lokale regering omkring verdens mest øde, beboede ø, Tristan da Cunha, som ligger midt ude i det sydlige Atlanterhav.

Regeringen har deklareret et kæmpestort havstykke på 687.000 kvadratkilometer til et nyt marinereservat. Det skriver Sky News.

Reservatet vil fungere som et stykke hav, hvor man ikke må fange noget. Fiskeri og alskens farlige aktiviteter bliver bandlyst.

Det sker for at beskytte de vilde dyr, der findes på og omkring kæden af øer. Der er blandt andet albatrosser, pingviner, hvaler, hajer og sæler i området.

Beboerne på Tristan da Cunha bor i byen Edinburgh. Foto: Wikipedia / Michael Clarke Stuff Vis mere Beboerne på Tristan da Cunha bor i byen Edinburgh. Foto: Wikipedia / Michael Clarke Stuff

Marinereservatet betyder også, at befolkningen på øerne vil få til opgave at holde øje med det største marinereservat i Atlanterhavet. Det er det fjerdestørste reservat i hele verden.

Det bliver tilladt de lokale at fiske i 10% af vandet, der ellers er forbudt område for fiskefartøjer.

Marinereservatet kommer, 25 år efter at Goughøen, der er en del af øgruppen, blev erklæret for et verdensarvssted af Unesco. Øen er hjemsted for helt unikke vilde dyr.

»Det bliver kronen på britisk havbeskyttelse,« siger Beccy Speight, der er formand for Royal Society for the Protection of Birds, om det nye reservat.

Tristan da Cunha fotograferet fra rummet. Foto: Wikipedia / earthobservatory.nasa.gov Vis mere Tristan da Cunha fotograferet fra rummet. Foto: Wikipedia / earthobservatory.nasa.gov

»Tristan da Cunha er et sted som intet andet. Vandet, der omgiver øen, er noget af det rigeste i hele verden.

Millioner af havfugle flyver højt i luften, der er masser af pingviner og sæler på kysten, og der er truede hajer i vandet.

Fra i dag kan vi sige, at alt dette er beskyttet,« siger hun.