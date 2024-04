Lørdag skete der et gennembrud i sagen om den lille dreng Émile, der har været savnet siden juli.

Nu er der gjort et nyt fund, som måske kan kaste lys over den frygtelige sag.

Det var en vandrer, der helt tilfældigt lagde mærke til nogle små knoglerester, da hun var ude at gå tur blot få kilometer fra den lille franske landsby Haut-Vernet, hvor toårige Émile forsvandt fra i sommer.

Fundene – der blandt andet tæller et kranie – blev efterfølgende sendt til dna-test, og søndag kunne de franske myndigheder offentligt oplyse, at der var tale om den savnede dreng.

Nu er også den lille drengs tøj, herunder en T-shirt, hans sko og shorts, blevet fundet. Det skete tæt på det sted, hvor knogleresterne lå, skriver Sky News.

Men to helt centrale spørgsmål mangler stadig at blive besvaret:

Hvordan og hvorfor døde den toårige franske dreng?

Ifølge anklageren i sagen, Jean-Luc Blanchon, indikerer de hidtidige fund i sagen ikke, »hvad Émiles dødsårsag var«.

Her ses et billede ud over landsbyen den 31. marts, efter der i lørdags blev fundet knoglerester af den savnede dreng Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses et billede ud over landsbyen den 31. marts, efter der i lørdags blev fundet knoglerester af den savnede dreng Émile. Foto: Nicolas Tucat/AFP/Ritzau Scanpix

»Et fald, uagtsomt manddrab eller mord. Ingen hypotese kan give større forrang over en anden for at forklare dødsfaldet,« tilføjer Jean-Luc Blanchon ifølge nyhedsbureauet AFP.

Émiles tøj er endnu ikke blevet undersøgt.

Et hold retsmedicinske eksperter fra Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale (IRCGN) skal nu finde svarene på, hvordan Émile døde.

Det var 8. juli, at den toårige dreng Émile forsvandt, mens han blev passet hjemme hos sine bedsteforældre i den lille landsby Haut-Vernet med blot 25 indbyggere i det sydlige Frankrig.

Den dag havde han leget i haven – men da hans bedsteforældre ville hente ham, var han væk.

Trods en massiv eftersøgning blev Émile ikke fundet.

Indtil i lørdags, hvor vandreren i nærheden af landsbyen opdagede knogleresterne, der viste sig at være Émile.

Den lille drengs forældre reagerede søndag på den triste nyhed om, at deres søn var fundet død. Det kan du læse mere om i artiklen HER.