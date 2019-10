Det er fortsat et mysterium, hvad der præcis skete, da den norske milliardærfrue, Anne-Elisabeth Hagen forsvandt fra familiens hjem for snart et år siden.

Løbende har norsk politi delt oplysninger fra efterforskningen. Og nu er en af de mere interessante kommet frem.

Det fortæller politiinspektør Tommy Brøske til avisen VG.

»Vi kan bekræfte, at der er fundet mindre mængder blod fra Anne-Elisabeth i boligen. Jeg vælger at kommentere dette nu, så vi undgår yderligere spekulationer,« siger Tommy Brøske og uddyber:

Politidirektør Tommy Brøske under et pressemøde om den forsvundne Anne-Elisabeth Hagen. Foto: NTB SCANPIX

»Fundet er ikke nødvendigvis specielt opsigtsvækkende, da hun boede der. Men det er en naturlig del af vores job at finde ud af, hvilken betydning sporet har for sagen, vi efterforsker,« siger Brøske.

Han ønsker ikke at kommentere, hvor i boligen blodsporet blev fundet.

Det forklarer han til VG.

Det norske medie mener også at vide, at norsk politi fortsat ikke er færdige med at analysere de blodspor, som er fundet i boligen.

Samtidig skriver VG, at blodsporene er af en sådan type, at politiet har svært ved at sige, hvad - hvis noget - de betyder for det, der skete 31. oktober, hvor den norske milliardærfrue forsvandt.

Anne-Elisabeth Hagens sidste livstegn var den 31. oktober 2018 klokken 09:14.

Her havde hun havde en telefonsamtale med et familiemedlem.

Da hendes mand, den norske milliardær Tom Hagen, kom hjem fra arbejde klokken 13:00, var hun væk.

Huset, hvor Anne-Elisabeth Hagen blev kidnappet fra den 31. oktober sidste år. Foto: NTB SCANPIX

Efterfølgende krævede de ukendte gerningsmænd ti millioner norske kroner for et livstegn fra Anne-Elisabeth Hagen, svarende til 7,5 millioner danske kroner.

Det imødekom Hagen-familien, men familien modtog angiveligt aldrig noget livstegn.

Anne-Elisabeth Hagens familie tror fortsat, at hun kan være i live, mens politiet mere hælder til den overbevisning, at hun er død.

Politiet ønsker ikke at udtale sig om, hvilke gerningsmænd de eventuelt har i kikkerten.