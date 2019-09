Københavns Kommune forsøger endnu engang at gøre cannabis lovligt, men det har lange udsigter, da den socialdemokratiske mindretalsregering er imod.

Måske gør det samme sig gældende i Thailand, hvor det tredjestørste regeringsparti har foreslået en lov, der tillader hver husstand et begrænset antal cannabisplanter.

Forslaget kommer mindre end et år efter at landet har legaliseret brugen af hash som et medicinsk middel og til researchformål.

Under den nuværende narkotikalovgivning risikerer de mennesker, der bruger cannabis som et afslappende middel, op til ti års fængsel og heftige bøder.

En mand kører på motorcykel nær en plakat i Bangkok. Foto: Soe Zeya Tun

Et højtstående medlem af Bhumjaithai-partiet, der håndterer netop sundhedsministeriet, fortæller, at forslaget indebærer tilladelse til seks cannabisplanter pr. husholdning,

Det er stadig ulovligt at dyrke cannabis under thailandsk lov.

»I princippet er det til medicinsk brug. Du kan have det i hjemmet til brug mod sygdomme, men du kan ikke ryge det ude på gaden,« siger Supachai Jaisimut til nyhedsbureauet Reuters.

»Det vil også tillade salget af planter til en organisation, der har fået licens til det,« siger Supachai.

Cannabisplanter der dyrkes som et forsøg i Chao Phraya Abhaibhubejhr Hospitalet i Prachinburi provincen. Thailand tillod cannabis til medicinsk brug i februar. Foto: NARONG SANGNAK

Han siger at loven kan være vedtaget seks måneder efter parlamentets åbning i november. Hvis der altså er nok tilslutning til det i regeringen.

Forslaget er en opfølgning på valgløfterne, hvor netop Bhumjaithai-partiet lovede, at alle thaier kunne dyrke cannabis.

Tilhængerne at forslaget hævder, at det vil hjælpe Thailand i gang med den lovlige marihuanaindustri.