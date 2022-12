Lyt til artiklen

Endnu en russisk flyveplads er tirsdag morgen blev udsat for et droneangreb. Denne gang i Kursk.

»En olietank brød i brand. Der var ingen tilskadekomne,« siger regionens guvernør Roman Starovoit ifølge flere medier.

Det er tilsyneladende Khalino-flyvestationen, der var målet i de tidlige morgentimer – den ligger cirka 175 kilometer fra den ukrainske grænse.

Endnu er der ingen meldinger om, hvem der har stået bag droneangrebet, der er det tredje på to dage mod luftbaser langt inde i Rusland.

Mandag blev luftbaserne Engels-2 og Dyagilevo udsat for angreb.

De ligger begge endnu dybere inde på russisk territorium, set fra Ukraine, der ikke officielt har taget ansvaret for angrebene.

Men over for New York Times har en højtstående, anonym ukrainsk embedsmand erklæret, at den ukrainske hær stod bag droneangrebene. I et af mandagens tilfælde med hjælp fra specialstyrker på jorden, har det lydt.

På sociale medier florerer der tirsdag videoklip af angrebet på Khalino-luftbasen, hvor man kan se tykke, sorte røgskyer sprede sig over området som følge af branden i olietanken.

Den russiske guvernør Roman Starovoit meddeler, at brandfolk arbejder på stedet.

Droneangrebene i Rusland er kommet efter, at Ukraine mandag blev ramt af et væld af russiske missiler.