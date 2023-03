Lyt til artiklen

I Rusland kan det koste lange fængselsstraffe at sprede 'falske nyheder' om landets militær.

Nu er et nyt drastisk skridt på vej.

Det russiske underhus Dumaen vil således udvide den i forvejen omfattende censurlov til også at omfatte kritik af frivillige grupper, som kæmper på russisk side i krigen. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Især én berygtet gruppe springer i øjnene:

Lejesoldatgruppen Wagner under ledelse af den magtfulde oligark Jevgenij Prigozjin.

Netop han har været en af fortalerne for stramningen af censurloven.

I januar brokkede Jevgenij Prigozjin sig højlydt over, at Wagners soldater blev kritiseret af bloggere og på sociale medier i Rusland – uden at de 'skyldige' kunne blive straffet for det.

Onsdag tilkendegiver Dumaens leder, Vjatjeslav Volodin, at også offentlige ytringer, som diskrediterer 'frivillige grupper, organisationer og personer, som er med til at udføre opgaver for militæret', fremover vil være strafbare.

Her ses det russiske underhus Dumaens leder Vjatsjeslav Volodin (tv) sammen med landet præident Vladimir Putin. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses det russiske underhus Dumaens leder Vjatsjeslav Volodin (tv) sammen med landet præident Vladimir Putin. Foto: Yuri Kochetkov/EPA/Ritzau Scanpix

»Dette initiativ vil beskytte alle, som i dag risikerer deres liv for at sikre landets og vores borgeres sikkerhed. Straffene for lovbryderne bliver alvorlige,« skriver Vjatjeslav Volodin på Telegram.

På det seneste har der ellers været forlydender om, at Putin skulle være blevet bekymret over Prigozjins voksende magt.

Wagner-chefen har selv langet hårdt ud efter det russiske militær – og blandt andet anklaget forsvarsminister Sergej Sjojgu for landsforræderi.

Den oprindelige censurlov – som blev vedtaget i marts eller ganske kort efter Ruslands invasion af Ukraine – har en strafferamme på helt op til 15 års fængsel for spredning af 'falske nyheder' om Ruslands militær.

Ifølge menneskerettighedsgruppen OVD-info er over 5.800 russere blevet retsforfulgt på den baggrund.

De russiske myndigheder har også gjort brug af censurloven til at give flere fremtrædende personer, som er i opposition til Putins styre, lange fængselsstraffe.