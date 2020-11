I dagevis har verdens ventet i spænding på en afgørelse om i det amerikanske valg, men selv nu, hvor Joe Biden med al sandsynlighed har vundet, er dramaet ikke overstået.

For tilbage står endnu et valg, der kan få afgørende betydning for Joe Bidens tid som præsident.

I virkeligheden er der faktisk tale om et omvalg. For mens det altså blev en demokrat, der kan sætte sig i stolen som leder for verdens førende stormagt, så er det altså republikanerne, som i dag sidder på flertallet i Senatet med 53 ud af de 100 pladser.

Og uden et demokratisk flertal i Senatet, så kan det gå hen og blive utrolig svært for Joe Biden, at få sine mærkesager ført igennem i Kongressen.

Men det er som bekendt ikke ovre, før den fede dame har sunget.

For et omvalg til januar i Senatet kan nemlig gå hen og vende det hele på hovedet. En plads i Senatet kræver nemlig, at man som minimum får 50 procent af stemmerne, og det er ikke lykkes to af de republikanske senatorer.

Det har medført, at de to republikanere David Perdue og Kelly Loeffler skal ud i endnu et senatsopgør mod de to demokrater Jon Ossoff og Raphael Warnock 5. januar 2021. Begge omvalg foregår desuden i staten Georgia, som undervejs i valget har spillet en hovedrolle.

Hvis det valg falder ud til demokraternes fordel, så vil det betyde, at demokraterne sidder tilbage med 50 af de 100 pladser. Men i både Alaska og North Carolina fører republikanerne i skrivende stund, og en sejr i de to stater vil ligeledes bringe republikanerne op på 50 pladser i Senatet.

Og så er det, at 56-årige Kamala Harris kan får en særdeles afgørende rolle.

For med en lige fordeling i Senatet vil hun få den udslagsgivende stemme, og det vil ifølge Berlingskes USA-korrespondent Micheal Bjerre gøre Kamala Harris til den måske mest magtfulde vicepræsident nogensinde.

I den rolle vil hun blive tungen på vægtskålen i fremtidige afstemninger i Senatet, der således kan falde ud til fordel for den kommende amerikanske præsident Joe Biden.

Allerede nu har Kamala Harris tiltrukket sig stor opmærksomhed, fordi hun bliver både USA's første kvindelige vicepræsident samt landets første sorte vicepræsident.

Harris er uddannet jurist og har arbejdet flere år som både distrikts- og retsadvokat i Californien, før hun i 2016 blev valgt som Senator for delstaten.

Hun har en indisk mor og en jamaicansk far og er opvokset i Oakland, der ligger i den sydlige ende af San Francisco i Californien.