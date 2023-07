I slutningen af juni var verdens øjne rettet mod Rusland, da en længere konflikt mellem det russiske forsvarsministerium og Wagner-gruppen kulminerede.

Den paramilitære gruppering og dens leder, Jevgenij Prigozjin, satte kurs mod Moskva, efter en længere kontrovers med den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu og hans ministerium.

Men før konvojen nåede Moskva, blev konflikten afblæst, da Belarus' præsident, Aleksandr Lukasjenko, trådte til og agerede mægler.

Under lejehærens oprør formåede de at indtage byen Rostov-ved-Don, og grupperingen var populær blandt de lokale.

Siden 24. juni har det ikke været muligt at fastslå, hvor den kontroversielle Prigozijn befandt sig.

Men et nyt billede af Wagner-lederen, kaster lys over hans placering.

Hvis man troede, at den 62-årige tidligere kok sad med benene oppe og slappede af i luksuriøse omgivelser efter en lang konflikt, må man tro om igen.

På billedet sidder den 62-årige hærfører på en feltseng i et telt kun iført T-shirt og underbukser. Billedet er angiveligt taget onsdag morgen i Belarus, som også var her Prigozijn og Wagner-gruppen skulle flytte hen, ifølge den aftale Prigozijn indgik med Aleksandr Lukasjenko.

Til gengæld for flytningen undgår Wagner-gruppen og dens leder at blive retsforfulgt for landsforræderi.

I Belarus skal Wagner-gruppen efter alt at dømme træne belarusiske styrker.

På sociale medier florerer der videoer af, hvad der angiveligt skulle være Wagner tropper, som allerede er i gang med at facilitere træningsøvelser af belarusiske reserver.

I det lille døgn opgøret fra Wagner varede ved, nåede gruppen at tage kontrol over millionbyen Rostov ved Don tæt på den ukrainske grænse, og herfra fortsatte en konvoj mod den russiske hovedstad.

Her kom det til kampe mellem militæret og Wagner. Under kampene blev i hvert fald ét fly og seks helikoptere skudt ned af Wagners styrker.