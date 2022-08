Lyt til artiklen

Finlands statsminister Sanna Marin har været i vælten den seneste stykke tid.

Videoer, hvor hun danser til en fest, og rygter om stoffer ved selvsamme fest kulminerede i, at hun mandag tog en narkotest, som viste sig at være negativ.

Men det stopper tilsyneladende ikke her, for nu er et nyt festbillede, som er taget i statsministerboligen, Kesäranta, lækket. Her ses to personer kysse, mens de begge hiver op i trøjen. Den ene af de to kvinder på billedet dækker sine bryster med et skilt, hvor der står 'Finland'.

»Jeg synes ikke, at billedet er passende, og jeg beklager det,« sagde hun i dag på en pressekonference i Helsinki ifølge mediet Ilta-Sanomat.

Billedet er blevet delt af en finsk influencer og er umiddelbart taget i det tv-studie i statministerboligen, hvorfra flere af Sanna Marins pressekonferencer filmes.

Sanna Marin fortæller, at billedet blev taget søndag 10. juli efter festivalen Ruisrock, hvor hun inviterede gæster med hjem.

»Den type billeder skal ikke tages, men ellers skete der intet usædvanligt den aften. Det var den eneste fest, jeg holdt på Kesäranta i løbet af ferien,« forklarer hun.

Statsministeren holder også fast i, at festen ikke har udgjort nogen sikkerhedsrisiko.

Dørene til selve bygningen var lukket, pladsen foran var videoovervåget, og alle gæster registrerede sig.

Gæsterne har fået adgang til tv-studiet, fordi de har haft mulighed for at bruge toiletterne på første sal, forklarer hun.