Det er ikke første gang, det er sket. Det er nok næppe heller den sidste. Men nu vækker et nyt billede af det amerikanske præsidentpar opsigt.

Side om side står den amerikanske præsident - Donald Trump - og førstedamen Melania Trump og smiler til kameraet, mens de holder hinanden i hånden midt blandt juledekorationerne i Det Hvide Hus.

Umiddelbart et meget uskyldigt billede.

Men kigger man det nærmere efter i sømmene, er der tilsyneladende noget galt. Det skriver det anerkendte modemagasin Vogue, der skriver, at det årlige julebillede har en 'vis surrealistisk kvalitet' over sig, og at præsidenten og førstedamen nærmest ligner 'papfigurer', der er blevet placeret midt i billedet.

Merry Christmas from President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump. @POTUS & @FLOTUS are seen Saturday, December 15, in their official 2018 Christmas portrait, in the Cross Hall of the White House in Washington, D.C. (Official White House Photo by Andrea Hanks) pic.twitter.com/nIuplZSDBe — Melania Trump (@FLOTUS) 18. december 2018

»Det er den måde, de er lyst op på i forhold til resten af rummet. Det får dem til at ligne papfigurer,« siger magasinets visuelle redaktør, Emily Rossner, til Vogue.

Derudover mener hun, at Donald Trump er blevet redigeret en smule mindre 'orange', da han på andre billeder, der er taget samme dag, ser mere orange ud.

Det amerikanske præsidentpar har tidligere vakt opsigt - særligt på de sociale medier - hvor der er blevet gjort grin med dem.

Særligt har flere moret sig over, at Donald Trump tilsyneladende flere gange er blevet afvist af sin kone og har fået sin hånd verfet væk, når han har forsøgt at holde hende i hånden.

På det nye julebillede står de dog netop hånd i hånd.

Men også dét er der angiveligt noget galt med. Det skriver modemagasinet InStyle, der har talt med kropssprogseksperten Patti Woods.

»Hvis du ser på billedet og ikke nærstuderer det, så kan du mærke anspændtheden i det. Det er så mange ting, der viser hengivenhed, omsorg og ønske om at være sammen, og de er ikke til stede,« forklarer hun.

Hvis man nærstuderer billedet, så står anspændtheden - ifølge kropsprogseksperten - endnu mere tydeligt frem.

Her ses præsidentparret sammen senere samme dag, som julebilledet blev taget. Foto: ROBERTO SCHMIDT Vis mere Her ses præsidentparret sammen senere samme dag, som julebilledet blev taget. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Blandt andet mener hun, man kan se det i netop det, at præsidentparret holder hinanden i hånden.

'De holder hinanden løst i hånden. Hvis du ser på hendes hånd, så er den bøjet rundt om hans og løfter en lille smule hans hånd op. Men du kan se, at han ikke helt følger med hende på den måde, hans tommelfinger stikker akavet ud. Det er meget underligt. Hvis du ser det tæt på, kan du se, at tommelfingeren er lige og vender mod ham selv i modsætning til at hvile på eller være viklet om hendes hånd, hvilket ville være den normale måde at vise hengivenhed på,« forklarer Patti Woods til InStyle.

Billedet blev taget lørdag, hvor præsidenten og førstedamen holdt julefest for Kongressen.

Tirsdag valgte førstedamen at dele billedet på Twitter.