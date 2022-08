Lyt til artiklen

Politiet har identificeret den mand, der fredag stak forfatter Salman Rushdie i både hals og mave. Salman Rushdie er endt i en i respirator.

Den formodede gerningsmand hedder Hadi Matar og er 24 år. På nye billeder fra episoden kan man se politi og sikkerhedsfolk føre ham væk fra gerningsstedet i New York.

Ifølge NBC New York, der har talt med flere myndighedspersoner tæt på efterforskningen, er Hadi Matar født i Californien, men er for nylig flyttet til New Jersey.

Mediet skriver, at FBI er set tvinge sig adgang til Hadi Matars hjem kort efter episoden.

Den mistænkte i sagen om knivstikket på Salman Rushdie bliver er først væk fra gerningsstedet. Foto: Charles Fox Vis mere Den mistænkte i sagen om knivstikket på Salman Rushdie bliver er først væk fra gerningsstedet. Foto: Charles Fox

Hadi Matar havde efter sigende et falsk New Jersey-kørekort på sig.

Det var på et pressemøde sendt fredag dansk tid, at New Yorks politi endeligt bekræftede, at de havde den formodede gerningsmand i deres varetægt. Det var ifølge politiet deltagere ved arrangementet, der pågreb og overmandede overfaldsmanden.

Desuden skulle Hadi Matar have købt billet til det foredrag, hvor Salman Rushdie skulle holde en tale om vigtigheden af at USA tilbyder asyl for forfattere og andre kunstnere i eksil.

Episoden og foredraget fandt sted på Chautauqua Institution i den amerikanske delstat New York.