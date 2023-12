Et nyt værk af den verdensberømte street art-kunstner, Banksy, er fredag blevet stjålet i det sydlige London.

Det skete under en time efter, at det blev malet på et gadeskilt, da to mænd kom forbi og snuppede skiltet, skriver The Guardian.

Banksy, som holder sin identitet hemmelig, har selv delt værket på sin Instagram-profil fredag. Ifølge Guardian var han ikke selv involveret i at fjerne skiltet.

Værket forestiller tre flyvemaskiner – angiveligt militære droner – og er tilsyneladende en henvisning til et tidligere værk af kunstneren fra 2017, som blev kaldt 'civile droneangreb' og blev solgt på auktion til knap 1,7 millioner kroner.

Et vidne beretter til det britiske medie Metro, at han overværede en gerningsmand tage skiltet og løbe afsted med det, da han i sin frokostpause var taget hen for at overvære det.

»Der kommer den her fyr og tager det – vi stod måbende og så på, mens han bankede på det. Han parkerede en Lime-cykel under skiltet, stillede sig på den og forsøgte at slå skiltet, han slog det med hænderne, og det rokkede sig ikke.«

»Han faldt af Lime-cyklen på et tidspunkt. Han forsvandt og var væk, og omkring to minutter senere dukkede han op igen med en boltsaks og prøvede og prøvede og prøvede, mens alle så på,« siger øjenvidnet, som bemærker, at flere var dukket op på stedet for at se værket.

På sociale medier florerer videoer af en mand, der fjerner et skilt. Manden er identisk med gerningsmanden, der afbilledes på flere nyhedsmedier, herunder The Guardian.

Banksy har lavet street art i mange år og har i 2023 installeret flere værker.

Han refererer ofte nutidige problemstillinger i sine værker.