Isen under havoverfladen ved Antarktis forsvinder tilsyneladende hurtigere, end man hidtil har troet - og derfor er der grund til stor bekymring.

Det fastslår et nyt studie, der er offentliggjort i Nature Geoscience, skriver The Guardian.

Grundet varmere verdenshave er 1463 kvadratkilometer is forsvundet mellem 2010 og 2016. Det svarer til et område på størrelse med London, fastslår studiet.

Researchen bag studiet, som er foretaget af Storbritanniens Center for Polarobservation og Modeller ved University of Leeds, er den første af sin art, som præsenterer en fuldkommen kortlægning af tilstanden under havet ved Antarktis.

Det har man gjort ved at måle den nederste kant af isen ved Antarktis på tværs af 16.000 kilometer kystlinje.

Mængden af is, der smelter ved Antarktis under havoverfladen, fordobles ifølge forskerne hvert 20 år, og med den fart ser det ud til, at Antarktis vil overtage Grønlands plads som værende det område, der bidrager mest til stigningen af verdenshavene.

Professor Andrew Shepherd, der er en af forskerne bag studiet, fortæller til The Guardian, at de nye opdagelser er bekymrende.

»Det bør give folk større grund til bekymring,« siger Andrew Shepherd til The Guardian og tilføjer, at forskerholdets undersøgelser fuldkommen udelukker, at dele af Antarktis udvider.

»Vi ser tilbagetog flere steder og stagnation andre steder. Netto-effekten er, at isen forsvinder. Folk kan ikke sige 'I har ikke vendt hver en sten'. Vi har kigget alle steder nu,« siger Andrew Shepherd til avisen.