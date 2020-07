Det skulle være sket, så ingen så det. Men desværre var hun på arbejde og var ankerkvinde på morgenens nyhedsudsendelse.

En ukrainsk journalist demonstrerede en bemærkelsesværdig måde at håndtere situationen på, da hun pludselig mærkede en kunstig tand gå løs midt under oplæsningen.

Tanden faldt faktisk ud af hendes mund, men lynhurtigt greb hun den og skjulte den i sin hånd. Det skriver New York Post.

'Det er formentlig min mest spøjse oplevelse i mine 20 år som nyhedsvært,' skriver reporteren Marichka Padalko i et opslag på Instagram, hvor hun deler tandbataljen.

Vis dette opslag på Instagram Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби". Ні, не щодня. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій Завтра вранці побачимось в @tsnua Et opslag delt af Марічка Падалко (@marichkapadalko) den 15. Jul, 2020 kl. 8.00 PDT

Ifølge opslaget på Instagram, så var hun igang med at rapportere live om coronapandemien onsdag morgen, da hun pludselig følte en fortand gå løs midt i udsendelsen.

Den kunstige tand var blevet nødvendig ti år tidligere, da hendes datter, uden at ville det, slog en halv tand ud på moderen, mens hun legede med et vækkeur, lyder det i opslaget på Instagram.

Heldigvis kan den stålsatte nyhedsvært ses på det 24 sekunder lange klip, koldblodigt samle tanden op med hånden.

Samtidig fortsætter hun med at læse op, som om intet var hændt. Dermed forhindrede hun et utilsigtet ophold i udsendelsen.

Marichka Padalko. Foto: Instagram Vis mere Marichka Padalko. Foto: Instagram

Marichka Padalko bliver nu rost for at håndtere tandkatastrofen som en professionel.

Ifølge opslaget på Instagram, så har en kollega efterfølgende sagt til hende: 'Du reagerede, som om du tabte en tand hver dag.'

En anden seer opdagede ikke, at noget var gået galt: 'Ups. Jeg så denne historie før, og lagde ikke engang mærke til det.'

Padalko hævder, at tv-stationen med vilje ikke lagde klippet ud på deres YouTube-kanal. De håbede, at det pinlige øjeblik ville flyve under radaren.

Det viser sig imidlertid, at journalisten undervurderede sine seere.

En af dem lagde videoen op på sin profil på et socialt medie, og den gik derefter verden rundt.