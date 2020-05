Nyhedsmagasinet skriver, at der er udarbejdet et regeringsforslag om at tillade rejser i Europa fra 15. juni.

Den tyske forbundsregering ønsker at ophæve sin advarsel mod turistrejser til 31 europæiske lande fra den 15. juni, hvis situationen omkring coronavirusudbruddet tillader det. Det skriver det tyske nyhedsmagasin Focus ifølge nyhedsbureauet dpa.

Nyhedsmagasinet skriver, at der er udarbejdet et regeringsforslag, som der måske vil blive opnået enighed om ved et møde i den tyske regering onsdag.

Papiret viser, at forbundsregeringen har planer om at tillade rejser til de 26 andre EU-lande samt Storbritannien og de fire ikke-EU-lande i Schengenaftalen - Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz.

Den tyske udenrigsminister, Heiko Maas, sagde den 18. maj, at Tyskland håbede at lempe alle rejseadvarsler mod turistrejser til udlandet fra 15. juni.

/ritzau/Reuters