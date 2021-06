Journalistik kan føre til alt muligt, hedder det på dansk. Med 'alt muligt' mener man som regel noget andet arbejde. I Thailand kan det tilsyneladende føre til en karriere som narkosmugler.

I hvert fald blev en mand, der hævder at være en stringer – en, der giver oplysninger til en journalist eller en avis – for en Bangkok-baseret avis, anholdt sent mandag aften. Det skriver Bangkok Post.

Han blev stoppet af en patrulje fra søværnet, efter at de havde fundet 180 kilo komprimeret marihuana i hans bil, nær Mekong-floden i That Phanom-distriktet.

Patruljen anholdte Phattanachai Khamphukaew ved flodbredden, da han var ved at læsse sække ind i bilen sent mandag aften.

Sækkene viste sig at indeholde 180 styk komprimeret marihuana, hver med en vægt på et kilo. Det fortalte kaptajn Rit Nathawong til medierne tirsdag.

Ifølge ham var det den 37-årige Phattanachai Khamphukaew, der kørte bilen. Han hævdede også, at han arbejdede for en avis, der har adresse i Bangkok. Han havde ovenikøbet et pressekort, og hans bil bar også et nyhedslogo på siden.

Ifølge pressekortet var han akkrediteret til en avis ved navn Salton Sangkhom i Bangkok.

Under det forhør, der snart fulgte, indrømmede den formodede narkosmugler, at han ikke havde noget arbejde. I stedet brugte han sin tid på at smugle narkotika for en, der betalte ham 50.000 bath – godt 10.000 danske kroner.

Marihuanaen var tiltænkt markedet i Bangkok, og det var ifølge ham selv første gang, han prøvede at være narkochauffør.

Men officererne var ikke overbevist.

Det beslaglagte marihuana havde en værdi af omkring 400.000 kroner.

Den engelsksprogede avis Bangkok Post var ikke i stand til at finde en avis med navnet Salton Sangkhom for at få en kommentar.