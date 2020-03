Efterretningstjeneste vil overvåge højreradikal gruppe i AfD anført af Björn Höcke, erfarer dpa.

Tysklands efterretningstjeneste sætter en nationalistisk fløj i det højreradikale parti AfD under overvågning.

Det erfarer det tyske nyhedsbureau dpa.

Det drejer sig om gruppen Flügel, der er dannet af medlemmer i AfD. I spidsen for gruppen står Björn Höcke, der leder AfD i delstaten Thüringen.

Höcke og andre radikale medlemmer af partiet er ofte blevet beskyldt for at benytte sig af et sprog, der er inspireret af Tysklands nazistiske fortid.

Ifølge efterretningstjenesten har BfV allerede siden januar 2019 overvåget Flügel ("Fløj") og AfDs ungdomsafdeling på mistanke om højreekstremisme.

Ved at erklære Flügel under overvågning vil BfV med loven på sin side kunne infiltrere gruppen.

BfV har bebudet et pressemøde klokken 11.

/ritzau/dpa