En ufattelig tragisk skæbne overgik fredag eftermiddag et ungt brudepar i USA.

Netop som parret havde ja til at dele resten af deres liv med hinanden, blev de begge dræbt i en trafikulykke på vej væk fra det rådhus i Orange i Texas, hvor brylluppet havde fundet sted.

Den dobbelte dødsulykke skete for øjnene af blandt andre gommens chokerede mor og søster.

Ægteparret Harley Morgan, 19, og Rhiannon Boudreaux, 20, var i deres hvide personbil ifølge CNN netop kørt ud på Highway 87, da deres køretøj blev påkørt af en pickup, der trak en traktor på en trailer.

»Jeg så min skat dø,« fortalte den ulykkelige mor kort efter til en lokal tv-station.

»Jeg har stadig min søns blod på mig, fordi jeg efter bedste evne prøvede at trække ham og hans hustru ud af bilen.«

»Det er et billede, der vil forfølge mig resten af mit liv. Jeg vil aldrig kunne glemme det. Det vil aldrig kunne forsvinde. Jeg vil se den truck ramme min skat og dræbe ham hver nat resten af mit liv, resten af den tid som jeg er på Jorden,« tilføjede moderen - Kennia Morgan.

Det nygifte par var gymnasiekærester.

Ifølge familien havde de planlagt at følge rådhusbrylluppet op med et egentligt kirkebryllup til jul for deres venner og familiemedlemmer.

Føreren af trucken slap uskadt fra ulykken.