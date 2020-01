En nygift mand er blandt ofrene på det ukrainske fly, som onsdag morgen styrtede ned i den iranske hovedstad Teheran.

Saeed Tahmasebi var fløjet til Teheran for at mødes med sin nye kone Niloofar Ebrahim, efter de for en måned siden var blevet gift i London.

Parret havde været sammen i tre år, skriver Daily Mail.

Den 35-årige Tahmasebi var ingeniør for byggefirmaet Laing O’Rourke og var i færd med at tage en Ph.d. grad.

Tahmasebi, som var britisk statsborger, havde boet i England i mere end 15 år. Hans venner beskriver ham som en meget klog mand med en lovende fremtid.

En talsmand fra hans firma fortæller, at alle er i chok over nyheden om deres kollega.

Ombord på flyet på vej mod Kiev var 63 canadiske statsborgere, 82 iranske statsborgere, tre tyske statsborgere, tre britiske statsborgere, ti svenske statsborgere og fire afghanske statsborgere.

B.T. har været i kontakt med Udenrigsministeriets Borgerservice for at få bekræftet, at ingen danske statsborgere var ombord på flyet. De er lige nu ved at undersøge, om der befandt sig danskere på flyet.