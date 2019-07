Da et amerikansk ægtepar var på opdagelse på en vulkan under deres bryllupsrejse i Carribien, væltede manden ned i vulkanen, og hans kone endte med at redde ham.

Rollerne var vendt om under Clay Chaistain og Acaimie Chaistains bryllupsrejse, for det var konen, der endte med at bære manden.

Dog noget mere tragisk, end traditionerne ellers foreskriver det for nygifte, skriver BBC.

Ulykken skete under en vandretur op ad vulkanen Liamuiga på øen St. Hills, hvor Clay Chaistain besluttede sig for at klatre ned, men endte med at falde omkring 15 til 20 meter ned i vulkankrateret.

Hans kone hørte ham råbe efter hjælp, og da de var alene på bjerget uden mobilservice, måtte hun tage sagen i egen hånd - bogstaveligt talt.

»Hun var fuldstændig fantastisk. At hun overhovedet kunne bære mig hele vejen ned af vulkanen, da jeg nærmest ikke kunne stå op, er fantastisk, og det er intet andet end et mirakel,« siger han.

Acaimie Chaistain fandt ham liggende på jorden med blod sivende fra hovedet, men der var ikke andet at gøre end at få ham trukket ned igen - på en gåtur på over tre kilometer.

»Han lænte sig ind til mig, og han gispede mere og mere, og han blev ved med at spørge mig 'hvor meget længere?',« siger Acaimie Chaistain.

Gåturen med husbonden under armen tog flere timer, fordi han kollapsede og kastede blod op hele vejen ned af bjerget.

Nu modtager han hjælp på hospitalet, hvor han efter lægernes udsagn er sluppet billigt med brud på kraniet og i nakkehvirvlerne.

På facebook beskriver han, at han føler sig lettet over, at han ikke fik yderligere skader:

'Det er ærlig talt fantastisk og takket være Guds hjælp, at mine skader ikke var værre, men jeg har det godt nu,' skriver han.