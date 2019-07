Bogen og filmen 'Into the Wild' har gjort en efterladt bus midt ude i Alaskas ødemark til et populært mål for hikere fra hele verden. Men også et farligt mål.

Nu er en nygift 24-årig kvinde død i forsøget på at nå frem til bussen - for øjnene af sin mand.

Hviderussiske Veramika Maikamava var i torsdags ved at krydse floden Teklanika sammen med sin mand Piotr Markielau i bestræbelserne på at nå frem til den berømte bus.

Men hun blev overrasket af strømmen.

Piotr Markielau kunne blot se til, mens hans hustru forsvandt i floden, der havde højere vandstand og stærkere strøm end normalt på grund af store mængder nedbør.

Da han endelig kunne trække Veramika Maikamava op af floden omkring 30 meter fra det sted, hun forsvandt, var det for sent.

På det tidspunkt var hun allerede druknet. Det fortalte Piotr Markielau til Alaskas politi ifølge CNN.

'Åh Gud. En af mine venners kone døde, da de forsøgte at nå frem til bussen fra filmen 'Into the wild' i Alaska,' skriver den hviderussiske journalist Franak Viačorka på Twitter.

Omg. A wife of my friend died when they were trying to reach the bus from the movie ”Into the wild” in Alaska https://t.co/HdXPt7JLZQ — Franak Viačorka (@franakviacorka) July 27, 2019

Den unge kvinde nåede aldrig frem til Fairbanks Bus 142, som blev udødeliggjort i Jon Krakauers bog 'Into the Wild' fra 1996 og især filmen af samme navn fra 2007.

De er begge baseret på en virkelige hændelse - hvor den nu berømte bus spiller en central rolle.

Da han i 1990 havde fået sin eksamen ved universitetet, forlod 22-årige Christopher McCandless sit behagelige liv i en velhavende forstad til Washington DC for at rejse tværs over det nordamerikanske kontinent - uden at fortælle familien og vennerne om det.

I 1992 nåede han helt til Alaska efter at have blaffet en del af vejen.

Her blev han sat af ved Stampede Trail, omkring 300 kilometer nord for staten Alaskas hovedstad Anchorage.

Et par dage senere fandt han den efterladte bus. De følgende tre måneder boede Christopher McCandless i bussen, men i begyndelsen af juli 1992 besluttede han sig for at vende tilbage til civilizationen.

Men som det var tilfældet med den netop afdøde hviderussiske kvinde, blev Teklanika-floden også McCandless' skæbne.

Da McCandless nåede frem til floden, måtte han opgive at komme over på den anden side, på grund af stærk strøm og høj vandstand som følge af nedbør og smeltevand fra nærliggende glaciere.

Derfor måtte han vendte tilbage til bussen. Her døde han en måneds tid senere.

Siden bogen og filmen gjorde både McCandless og den efterladte bus berømt, har sidstnævnte været et yndet mål for hikere fra hele verden.

Hvert år bliver adskillige personer reddet efter at være strandet i området, og i 2010 druknede en schweizer under forsøget på at krydse Teklanika-floden, skriver det amerikanske medie Vice.

Hviderussiske Veramika Maikamavas lig skal nu obduceres, ligesom årsagen til den tragiske dødsulykke bliver efterforsket.