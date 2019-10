Indien har set store fald i antallet af fødte piger. Illegale aborter af pigefostre fortsætter i stort omfang.

En nyfødt pige er blevet fundet levende begravet i det nordlige Indien, oplyser de indiske myndigheder mandag. Fundet af spædbarnet retter endnu en gang søgelyset mod en kultur, hvor antallet af piger falder, fordi de fleste ønsker drengebørn.

Politichef Abhinandan Singh siger til journalister, at en landsbyboer havde fundet den lille pige, da han på en kirkegård begravede sin datter, som var død få minutter efter fødslen.

Den fundne pige var begravet i en stor krukke 90 centimeter nede. Hun blev hurtigt bragt til et hospital, hvor hun er ved at komme sig.

Politiet i byen Bareilly i delstaten Uttar Pradesh har indledt en efterforskning af sagen.

Indien har set store fald i antallet af fødte piger. En måling i juli viste, at illegale aborter af pigefostre fortsætter i stort omfang til trods for regeringens forsøg på at ændre udviklingen.

Målingen viste, at der blev født 896 piger for hver 1000 drenge i årene 2015-2017. Det var et fald fra 898 i 2014-2016 og fra 900 i 2013-2015. I 2011 var antallet 943.

Den indiske lovgivning forbyder læger og andre ansatte i sundhedssektoren at afsløre ufødte børns køn eller at udføre undersøgelser, der kan vise det.

I mange landområder anses døtre for at være en økonomisk byrde, da familier skal betale medgift, når en datter bliver gift.

Der har i mange år også været fokus på selektiv abort til fordel for drengebørn i Kina.

Undersøgelser har tidligere vist, at den manglende balance mellem mænd og kvinder vil vare i årtier.

I de fleste lande i verden er der flere mænd end kvinder. Der fødes mellem 103 og 107 drenge for hver 100 pigebørn.

I Kina har demografer ifølge The South China Morning Post anslået, at der er blevet født mellem 20 og 34 millioner flere drenge end piger i de seneste tre årtier.

/ritzau/Reuters